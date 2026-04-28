北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第3話が、27日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。若狭水産高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、自身も成長していく軌跡を描く。

朝野と生徒たちは、NASAが作った食品衛生管理システムのHACCP（ハサップ）認証を取得するため申請を提出。半年以上が経過し、菅原奈未（出口夏希）たちは進路について考える時期を迎えていた。

生徒1人ひとりが進路の悩みを抱える中、朝野からついにHACCP認証の報告を受ける。奈未たちはNASAへ「サバ缶を宇宙に届けたい」と英語でメールを送ることにしたが、なしのつぶて。

そんな中、朝野は茨城県つくば市にあるJAXAに出向き、宇宙教育センターの皆川有紀（ソニン）を訪ね、アドバイスを求める。

すると、皆川は朝野たちを宇宙食開発担当者につなぐために、“宇宙食として成立する設計”を10日後に提出してほしいと課題を提示する。

朝野から報告を受け、やる気を見せる奈未たちとは対照的に、否定的な意見を言うのは木村琉空（山下永玖）。そんな琉空のある言葉に、寺尾創亮（黒崎煌代）は怒りをあらわにして…。

そんな折、生徒たちの取り組みを、皆川がJAXAで「宇宙日本食認証基準案」を開発中の木島真（神木隆之介）に伝える。しかし、木島は現実的ではないと断言し…。

放送終了後、SNS上には、「生徒たちの真っ直ぐで熱意のあるプレゼンが心に響いた。匠海くんの涙にもらい泣きした」「3話、感動して泣いた。プレゼンが激アツだった」「青春が素晴らしい。ソニンが体育館で『小浜の伝統である鯖街道を宇宙までつなげてほしい』と話すシーンもよかった」「奈未ちゃんがお母さんに気持ちを伝えられてよかった」などの感想が投稿された。

また、第3話で第1期の生徒たちが卒業を迎え、次回から第2期生がバトンをつなぐ展開となったことから、「えっ 1期生卒業なの? 涙が止まらん」「初代サバーズが卒業。出口夏希さん、もう見られないのかな?」「3話で1学年が進むって斬新な脚本。学園もので途中でメンバーが総入れ替えになるのは初めて」「1期生のメンバーがいなくなるのは寂しい」「第二世代も楽しみ。後輩たちが引き継いでいくのはエモい」といった声が集まった。

ドラマは毎週月曜よる9時からフジテレビ系で放送。TVer、FOD などで見逃し配信中。