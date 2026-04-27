とちぎテレビ 次世代の高速道路を知ってもらおうと、佐野市のサービスエリアに２５日、自動運転などの技術を学べる施設がオープンしました。 東北自動車道の佐野サービスエリア下り線に２５日オープンしたのは、「次世代高速道路情報館」です。この施設では、自動運転社会の実現を後押しするために、ネクスコ東日本が取り組むプロジェクトについて紹介しています。 オープニングイベント