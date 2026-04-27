とちぎテレビ

次世代の高速道路を知ってもらおうと、佐野市のサービスエリアに２５日、自動運転などの技術を学べる施設がオープンしました。

東北自動車道の佐野サービスエリア下り線に２５日オープンしたのは、「次世代高速道路情報館」です。この施設では、自動運転社会の実現を後押しするために、ネクスコ東日本が取り組むプロジェクトについて紹介しています。

オープニングイベントでネクスコ東日本宇都宮管理事務所の伊藤玲次所長は「最新の技術を楽しく学んで、次世代の高速道路を身近に感じてほしい」と呼びかけました。

ネクスコ東日本では、アプリを使って、向かう先の交通状況を配信する「次世代ハイウェイラジオ」や、自動運転の車両が本線に合流するのをサポートするシステムの整備など、３１の「重点プロジェクト」を掲げています。このうち、鹿沼インターチェンジから宇都宮インターチェンジの区間では、今年度中に落下物や渋滞情報をリアルタイムで集める実証実験を行います。長さ約７メートルの「多機能ポール」を等間隔に設置して、事故の防止につなげるということです。

訪れた人は、動画やクイズを通じて未来の高速道路について学びを深めていました。