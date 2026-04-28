目頭の下から頬の中央にかけて、斜めに走る線の「ゴルゴライン（ゴルゴ線）」は、疲れややつれといった印象につながりやすいとされています。豊洲内科・糖尿病／形成・美容外科クリニック（東京都江東区）副院長で形成外科専門医の澤口悠さんによると、線そのものというより、実態は「頬の凹凸によってできる影」だといいます。そこで、「ゴルゴライン」になってしまう原因や、なりやすい人の特徴について、澤口さんに聞きました
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