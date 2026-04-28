目頭の下から頬の中央にかけて、斜めに走る線の「ゴルゴライン（ゴルゴ線）」は、疲れややつれといった印象につながりやすいとされています。豊洲内科・糖尿病／形成・美容外科クリニック（東京都江東区）副院長で形成外科専門医の澤口悠さんによると、線そのものというより、実態は「頬の凹凸によってできる影」だといいます。そこで、「ゴルゴライン」になってしまう原因や、なりやすい人の特徴について、澤口さんに聞きました。

【まじか！】「ゴルゴライン」の“治療法”がコレです！

最も大きな要因は加齢

Q.まず、「ゴルゴライン」の見た目の特徴について、具体的に教えてください。

澤口さん「ゴルゴラインは、一般に『目頭付近から頬中央に生じる斜めのライン（溝・影）』の俗称であり、漫画『ゴルゴ13』の主人公、デューク東郷の頬の線に似ている、ということに由来しています。

医学的には単一の正式名称があるわけではなく、部位や状態に応じて『中頬溝（mid−cheek groove）』『眼瞼頬溝（がんけんきょうこう、palpebromalar groove）』『下眼瞼頬（かがんけんほほ）境界（lid−cheek junction）』などの用語で説明されます。

見た目の特徴として、ゴルゴラインは線そのものというより、実態は『頬の凹凸によってできる影』です。照明が上から当たるほど、くぼみ側は暗く、ふくらみ側は明るく見えるため、写真や鏡で強調されやすい傾向があり、同じ顔でも光で印象が変わります。

解剖学的には、『溝は皮膚が靱帯（じんたい）で骨や深部組織に固定される部位に対応し、周囲の脂肪や軟部組織のボリューム変化で溝が深く見える』と説明されます。

また、『疲れて見える』『やつれて見える』『実年齢より老けて見える』といった印象につながりやすいのが特徴で、糖尿病や高血圧のように『ここからが病気』と決める医学的な診断基準があるわけではなく、あくまで見た目の変化として扱われます」

Q.ゴルゴラインになってしまう原因や、なりやすい人の特徴はありますか。

澤口さん「最も大きな要因は加齢です。年齢を重ねると、頬の脂肪が減ったり下がったりし、皮膚のハリも落ち、さらに骨格の加齢変化も加わることで、目の下から頬にかけての段差が目立ちやすくなります。つまり、ゴルゴラインは、皮膚だけの問題ではなく、脂肪や皮膚、骨格の変化が重なった結果、見えてくるのです。

また、若い人でも、もともと頬のボリュームが少ない人、中顔面が平坦に見えやすい骨格の人は、比較的早い時期から目立つことがあります。さらに、急激なダイエットで頬の脂肪が落ちた場合も、くぼみが強調されやすくなります。紫外線は皮膚の老化を進め、喫煙も皮膚のハリ低下やしわを助長するため、こうした生活習慣は悪化因子になりえます。その他、『むくみやすい体質』『睡眠不足』『塩分や飲酒の影響』『アレルギー性鼻炎』などで目の周りが腫れぼったくなると、影がより濃く見えることがあります。

一方で、性別や歯並び、持病が直接の原因とは言えないことも多いですが、顔立ちやむくみや骨格バランスに影響して、結果的に目立ちやすさに関わることもあります。遺伝的に目周りの形やくぼみが出やすい人もいます」

ゴルゴラインを悪化させる5つのNG行為とは？

Q.医学的観点から考えて、ゴルゴラインは改善した方がよいのでしょうか。それとも、様子を見ても問題はないのでしょうか。理由もあわせてご教示ください。

澤口さん「結論から言うと、多くの場合、必ず治療しなければならないものではありません。ゴルゴライン自体は病気ではなく、健康に直接、害を及ぼす所見ではないことがほとんどです。そのため、医学的には『絶対に治したほうがよい』というものではなく、本人がどの程度気になるか、生活の質にどれくらい影響しているかが判断基準になります。

ただし、見た目の悩みは軽く考えられません。実際には、『疲れて見られる』『老けた印象に見える』『写真で気になる』といったことが、心理的ストレスや自信の低下につながることがあります。そうした場合は、美容医療として改善を検討する意味は十分あります。つまり、命に関わる問題ではないが、本人にとっては大きな悩みになりうる、という位置づけです。

一方で、『急に片側だけ強くなった』『赤みや痛みがある』『しこりがある』『強い腫れを伴う』といった場合は単なる美容上の問題ではない可能性があります。その場合は、見た目の改善より先に、まず医療機関で原因を確認することが大切です」

Q.ゴルゴラインの治療法や予防法について、教えてください。ゴルゴラインを悪化させる日常生活でのNG行為はありますか。

澤口さん「治療法はありますが、一番大切なのは、何が主な原因なのかを見極めることです。先述のようにゴルゴラインは単なる“線”ではなく、くぼみや脂肪の下垂、目の下のふくらみ、皮膚のたるみ、むくみなどが組み合わさって見えていることが多いため、原因によって適した治療が変わります。

軽い場合はまず生活習慣の見直しやスキンケア、必要に応じてメイクで目立ちにくくする方法が現実的です。紫外線対策や禁煙、急激なダイエットを避けることは、悪化予防としてとても大切です。

美容医療としては、ヒアルロン酸や脂肪注入などの注入治療でくぼみをなだらかにし、影を和らげる方法があります。比較的手軽で効果を実感しやすい治療ですが、目の下から頬にかけての部位は非常に繊細であり、腫れや内出血だけでなく、まれに血流障害や視力障害のような重い合併症も起こりえます。自家脂肪注入は長期的な改善が期待しやすい一方で、定着の個人差や凹凸、左右差などに注意が必要です。

日常生活で避けたいこととしては、主に『紫外線対策を怠る』『喫煙』『急激な減量』『目を強くこする』『むくみや鼻炎を放置する』などが挙げられます。治療を考える場合は、目周りの解剖をよく理解した医師に相談することが重要です」