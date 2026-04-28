【前編を読む】ジャンボ尾崎の門下生が大活躍中「新世代の女子ゴルファー」続々台頭の意外すぎる背景賞金女王にもっとも近い神谷そら国内女子ゴルフツアーが3月の「ダイキンオーキッドレディス」を皮切りに幕を開けた。近年の女子ゴルフは世代交代が急速に進み、有望な若手が次々台頭している。佐久間、菅という2つの軸に加え、ツアーを盛り上げる若手は枚挙にいとまがない。特に注目しておくべきなのは「ダイヤモンド世代」（'03