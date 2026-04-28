2児の母で俳優の北川景子（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。子育てに奮闘する私生活でのリアルな近況を明かし、共感やねぎらいの言葉が寄せられている。【写真】「娘のイラストをTシャツに」DAIGO＆北川景子ファミリーの親子4人の似顔絵が描かれた娘作オリジナルTシャツこの日、北川は久しぶりに“ハマっている”ハンドメイドに熱中する時間が取れたことを伝え、ぬいぐるみとしては5作目となる「ハムスター」のぬいぐ