ソフトバンクの石塚綜一郎（24）が捕手に再チャレンジしている。登録は捕手ながら一塁、外野などでの出場が続き、マスクをかぶるのは約2年ぶりだ。森浩之コーディネーターからの提案で21日に練習を再開。24日の広島との2軍戦で途中からマスクをかぶった。心身ともに負担は大きくなるが、成長するチャンスだと捉えている。突然の通告だった。今春キャンプを終えて筑後に戻ってきた石塚は、森コーディネーターから捕手再挑戦を告