近鉄など３球団でプレーしたスポーツ報知の金村義明氏が２７日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、メジャートップタイの１１本塁打をマークしているホワイトソックス・村上宗隆内野手を称賛した。「１年目の大谷の本塁打数を超えるんちゃうかな」と、エンゼルスで米挑戦１年目だった大谷翔平投手が１８年にマークした２２本塁打を上回ることに太鼓判を押した。今季からブルージェイズに加入した岡本和