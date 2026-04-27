●来期減益予想で東宝の株価が下落中日本3大映画メジャーの一角である東宝の株価下落が続いている。大ヒット作が続き、2026年2月期の純利益が19.4％の大幅増益となった同社の株価が、なぜ下落しているのか。下落の理由と今期の業績見通しを展望する。【こちらも】原油高で航空株に逆風、JAL・ANA株価の分かれ目は転嫁力と需要●今期減益見通しの理由は?決算短信で発表された2027年2月期の業績予想は、営業収入3,450億円（前年