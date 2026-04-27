リバプールのエジプト代表FWモハメド・サラーが負傷により途中交代。今季限りでの退団が決定しているサラーにとって、この一戦がリバプールでの最後の試合となる可能性があるようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。1992年6月15日生まれの33歳は17-18シーズンにローマからリバプールに加入すると、在籍9年間で439試合257得点を記録。プレミアリーグやUEFAチャンピオンズリーグなど多くのタイトルをクラブにもたらしたが、今年