日本テレビの夏の風物詩『24時間テレビ 愛は地球を救う』。今年は8月29日、30日に放送され、総合司会にはウッチャンこと内村光良（61）に決定した。【発見撮】WBC観戦をする2人の『イッテQ！』メンバー今回のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を思う？〜』。一人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、「今」そして「これから」の社会のあり方や問題を見つめるという。内村光良本人も驚きウッチャンは総合司会