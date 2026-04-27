バスケットボールB2鹿児島レブナイズの藤本巧太キャプテンと藤田浩司選手がスタジオ生出演！熊本とのレギュラーシーズン最終戦の模様をお伝えし、神戸とのプレーオフ初戦の意気込みを聞きます。西地区4位・鹿児島レブナイズのリーグ最終戦は、今シーズン1度も勝てていない3位・熊本ヴォルターズとの6戦目。序盤は兒玉や武藤が得点を重ね、チームをけん引。AJもユーロス