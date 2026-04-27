熊本市動植物園で26日、飼育員がクロサイに突き飛ばされて重傷となった事故で、園側は「飼育員の安全確認が不十分だった」と陳謝しました。 【写真を見る】サイの角に突き上げられ飼育員が重傷「動物の"スイッチ"がどう入るか 人間では分からない」熊本市動植物園 飼育員を突き飛ばしてけがをさせたオスのクロサイは、27日から一般公開を再開しています。 この事故は、26日午前11時ごろ、熊本市動植物園にあるサイの寝室で