PUFFYによる主催フェス＜PUFFYの❝P❞FES＞の第2弾出演アーティストが発表された。本フェスはPUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し、2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。今回の発表では追加出演者として19日にPUFFY FRIENDSの出演が発表された。メンバーにG. オカモトコウキ(OKAMOTO’S)、Ba. 関根史織（Base Ball Bear、Dr. 堀之内大介（Base B