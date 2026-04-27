PUFFYによる主催フェス＜PUFFYの❝P❞FES＞の第2弾出演アーティストが発表された。

本フェスはPUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し、2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。

今回の発表では追加出演者として19日にPUFFY FRIENDSの出演が発表された。メンバーにG. オカモトコウキ(OKAMOTO’S)、Ba. 関根史織（Base Ball Bear、Dr. 堀之内大介（Base Ball Bear）、Key.渡辺シュンスケ、オカモトショウ(OKAMOTO’S)/CHEMISTRY/堂島孝平/土岐麻子/真心ブラザーズ/幹葉(スピラ・スピカ)/山内総一郎といったそうそうたる面々が集う枠だ。

また、20日には[Alexandros]の出演が発表されている。

チケットはファミリーマート先行の受付がスタート。こちらの受付期間は4/27(月) 18:00 〜 5/11(月) 23:59となる。

■＜PUFFYの❝P❞FES＞

会場：東急ドレッセとどろきアリーナ

日付： 2026年 7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）

時間：開場 11:30 / 開演 13:00 ■出演者

◎19日出演者

PUFFY

ウルフルズ

UNICORN

PUFFY FRIENDS ◎20日出演者

PUFFY

[Alexandros]

きゃりーぱみゅぱみゅ

スチャダラパー ■チケット：指定席 1日券￥13,000 / 2日通し券￥25,000 ※税込

※全席指定 ※3歳以上要チケット

ファミリーマート先行：https://eplus.jp/puffy-pfes/

【受付期間】4/27(月) 18:00 〜 5/11(月) 23:59

【当落・入金期間】5/14(木) 13:00 〜 5/17(日) 21:00 お問い合わせ : DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/