PUFFY主催＜PUFFYの❝P❞FES＞、出演者第2弾にPUFFY FRIENDSと[Alexandros]
PUFFYによる主催フェス＜PUFFYの❝P❞FES＞の第2弾出演アーティストが発表された。
本フェスはPUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し、2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。
今回の発表では追加出演者として19日にPUFFY FRIENDSの出演が発表された。メンバーにG. オカモトコウキ(OKAMOTO’S)、Ba. 関根史織（Base Ball Bear、Dr. 堀之内大介（Base Ball Bear）、Key.渡辺シュンスケ、オカモトショウ(OKAMOTO’S)/CHEMISTRY/堂島孝平/土岐麻子/真心ブラザーズ/幹葉(スピラ・スピカ)/山内総一郎といったそうそうたる面々が集う枠だ。
また、20日には[Alexandros]の出演が発表されている。
チケットはファミリーマート先行の受付がスタート。こちらの受付期間は4/27(月) 18:00 〜 5/11(月) 23:59となる。
■＜PUFFYの❝P❞FES＞
会場：東急ドレッセとどろきアリーナ
日付： 2026年 7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）
時間：開場 11:30 / 開演 13:00
■出演者
◎19日出演者
PUFFY
ウルフルズ
UNICORN
PUFFY FRIENDS
◎20日出演者
PUFFY
[Alexandros]
きゃりーぱみゅぱみゅ
スチャダラパー
■チケット：指定席 1日券￥13,000 / 2日通し券￥25,000 ※税込
※全席指定 ※3歳以上要チケット
ファミリーマート先行：https://eplus.jp/puffy-pfes/
【受付期間】4/27(月) 18:00 〜 5/11(月) 23:59
【当落・入金期間】5/14(木) 13:00 〜 5/17(日) 21:00
お問い合わせ : DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆＜PUFFYの❝P❞FES＞オフィシャルサイト
◆PUFFY オフィシャルサイト