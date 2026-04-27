TK from 凛として時雨が7月23日、ソロ活動15周年を記念してリスナーセレクトのデジタルベスト盤をリリースすることが決定した。さらに15周年イヤーに関する情報をまとめた特設サイトもオープンとなった。デジタルベスト盤のタイトルは『The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』だ。“Thrill(衝撃)”と”Still(静寂)”といった2つのテーマを掲げ、それぞれの収録曲をリスナーがセレクトするなど、