TK from 凛として時雨が7月23日、ソロ活動15周年を記念してリスナーセレクトのデジタルベスト盤をリリースすることが決定した。さらに15周年イヤーに関する情報をまとめた特設サイトもオープンとなった。

デジタルベスト盤のタイトルは『The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』だ。“Thrill(衝撃)”と”Still(静寂)”といった2つのテーマを掲げ、それぞれの収録曲をリスナーがセレクトするなど、これまでのTKの肖像を記録していく企画になるとのこと。リリース日の7月23日は、1stシングル「unravel」発売日でもある。

TK from 凛として時雨は12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー＜TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-＞に加え、北米＆アジアツアーの開催が決定。自身初となる北米ツアーでは、サンフランシスコ、ニューヨーク、メキシコ公演がすでにソールドアウトしており、この反響を受けてメキシコで追加公演の開催も決定している。

■『デジタルベスト盤The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』

2026年7月23日(木)配信開始

▼投票フォーム

◯15th Anniversary Collection (Thrill)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105591

◯15th Anniversary Collection (Still)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105509

■＜TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-＞

11月07日 (土) 北海道・小樽 GOLDSTONE

11月12日 (木) 東京・恵比寿 LIQUIDROOM

11月20日 (金) 宮城・仙台 darwin

11月27日 (金) 福岡・LOGOS

11月29日 (日) 大阪・なんば Hatch

12月05日 (土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

12月06日 (日) 広島・CLUB QUATTRO ■＜15th Anniversary FINAL＞

12月27日(日) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

▼チケット

指定席 ￥8,800(税込)

指定席(高校生以下学割 ￥4,900(税込)

■＜TK from Ling tosite sigure TOUR 2026 ASIA＞

2026/7/4 (Sat) Taipei・Zepp New Taipei

Doors 17:00 / Show 18:00

Tickets Info: Coming soon 2026/7/12 (Sun) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL

Doors 17:30 / Show 18:00

On-sale Date: 5/4 20:00

https://livet.one/TK2026

■＜TK from Ling tosite sigure NORTH AMERICA TOUR 2026＞

5月26日(火) The Fillmore, San Francisco ※SOLD OUT

5月29日(金) The Belasco, Los Angeles

5月31日(日) Danforth Music Hall, Toronto

6月02日(火) Irving Plaza, New York ※SOLD OUT

6月04日(木) House of Blues Dallas, Dallas

6月06日(土) Foro Puebla, Mexico City ※SOLD OUT

6月07日(日) Foro Puebla, Mexico City ※追加公演

チケット：https://www.ticketmaster.com/tk-from-ling-tosite-sigure-tickets/artist/4183474