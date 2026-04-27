ヤマハ「XSRシリーズ」の最新作が熱い！ ヤマハ XSR155｜Yamaha XSR 155 ヤマハのブースは第二種原動機付自転車（原付二種）や軽二輪スクータータイプが多数展示された。ファツィオやシグナスXといった新型スクーターも気になるが、やはり主役はオートバイタイプである。展示車両の中でも、ビギナーからベテランまで幅広い層のライダーから注目を浴びていたのが、XSRシ