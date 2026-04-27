週明け２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比６．４４ポイント（０．１６％）高の４０８６．３４ポイントと３日ぶりに反発した。投資家心理がやや上向く流れ。中国製造業の業績持ち直しが改めて意識されている。寄り付き直後に公表された３月の中国工業企業利益は、前年同月比で１５．８％増と、１〜２月の１５．２％増から伸びが加速した。米ハイテク株高も追い風。先週末の米株市場では、インテ