2026年4月24日、東京都千代田区のパレスホテル東京で開催された「第20回みどりの式典」に、天皇皇后両陛下が出席された。式典では、自然保護の研究や緑化推進運動などに功績のあった人や団体が表彰された。式典後、両陛下は受賞者らと懇談し、それぞれの活動をねぎらわれた。【写真】雅子さまのターコイズブルーのセットアップ全身姿を見る。ほか、「世界獣医師会大会」でお召しになったピンクコーデなども。この日、緑と青の