政治経済やAIなどのニュースを掲載するウェブサイト「The Wire」の記事について、ほとんどがAI製であるとの指摘がAI企業と政策について調査する団体「Model Republic」によりなされました。Model Republicは、The Wireが政治団体とつながりがあると主張しています。The reporters at this news site are AI bots. OpenAI’s super PAC appears to be funding it. - Model Republichttps://www.modelrepublic.org/articles/the-repo