Netflix（ネットフリックス）は、ゴールデンウィーク（GW）に合わせて、4月27日～5月10日に「ゴールデデーンウィーク」キャンペーンを実施する。 国内初となるビデオポッドキャストの配信や、原宿でのポップアップストア、子供向け知育アプリ「Netflixキッズパーク」の提供などが展開される。 初のビデオポッドキャスト「ポッドフリックス」 4月29日～5月