【写真】赤ちゃんを優しく抱っこする目黒蓮／『SAKAMOTO DAYS』キャラクタービジュアル／場面写真＆オフショット 映画監督の福田雄一が自身のXを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』のオフショットを公開し、注目を集めている。 ■赤ちゃんを抱き、笑顔を見せる目黒蓮 福田は「さぁ!! SAKAMOTODAYS公開まで、あと4日っっ!!!!」と切り出し、「くーっ!! 日に日に緊張が増していきますね」と心境を投稿。 続けて「どうや