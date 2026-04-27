漫画家・一葵さやかが26日、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウのイラストを投稿した。【写真】ちょっと大人ぽい！一葵さやか先生が描いた「キュアアルカナ・シャドウ」Xでは「セーラームーン世代のママ漫画家がアルカナシャドウちゃんらくがきしてみた」とイラストを公開。美麗な絵のタッチで描かれた一枚となっている。これにネット上では「うわぁああああ