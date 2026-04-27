3人組トラウマテクノポップバンド、アーバンギャルドのボーカルで、作家や俳優など多方面で活躍する松永天馬（43）が27日までにXを更新。日本国旗を傷つける行為を「日本国国章損壊罪」として刑罰を科す刑法改正案に対して、反対を表明した。松永は、日本国旗を想起させるミュージックビデオの一部をアップし「これは国旗損壊罪ですか？私はそうは思いません」と言及。「アイデンティティを問う真摯な表現活動を阻害しないで下さい