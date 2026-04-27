Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン5第4話『地獄の王』では、最強最悪のヒーロー、ホームランダーの肉体的な弱点が明らかとなった。その着想源は、スーパーマンの弱点である“クリプトナイト”だったという。ショーランナーのエリック・クリプキが米に明かした。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第4話『地獄の王』のネタバレが