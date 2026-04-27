同じサイズの“6畳１間”を、TOPクリエイターがつくりこむとどんな部屋になるのか？ 40の部屋を公開するイベント「TOKYOROOMS展 〜40の部屋、40通りの生き方〜」が絶賛開催中（2026年4月18日(土)〜5月17日(日)）だ。どんな部屋なのか見てみたくて、取材することにした。TOKYOROOMS展とは？ なぜ6畳×40通りの展示なのか？イベントを主催するのは、ソーシャルインテリアだ。まず、開催の狙いを同社代表取締役の町野 健さんに聞いた