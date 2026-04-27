同じサイズの“6畳１間”を、TOPクリエイターがつくりこむとどんな部屋になるのか？ 40の部屋を公開するイベント「TOKYOROOMS展 〜40の部屋、40通りの生き方〜」が絶賛開催中（2026年4月18日(土)〜5月17日(日)）だ。どんな部屋なのか見てみたくて、取材することにした。

TOKYOROOMS展とは？ なぜ6畳×40通りの展示なのか？

イベントを主催するのは、ソーシャルインテリアだ。まず、開催の狙いを同社代表取締役の町野 健さんに聞いた。同社は「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げているが、今回のイベントは、後者の「インテリア『で』世界を変える」ことの事例だという。

町野さんは、衣・食・住のなかで、日本では「住」が少し遅れていると感じているが、いろいろなジャンルのトップクリエイターが、同じ条件で、インテリアを使って自分の価値観や生き方を表現していったら、面白い展示になると思ったという。

次に質問したのは、気になっていた「6畳」や「40部屋」などの数についてだ。「“6畳1間”は日本独特のサイズで住まいといえる最小単位であるので、これを基準にした。また、部屋の数は多いほうがよいと思い、40ぐらいを想定していたら、イベント会場にぴったり40収まったことで、40の部屋になった」というのが町野さんの答えだ。

「いろいろな人に広く声をかけたら、趣旨に賛同してくれるクリエイターが多く集まった。部屋をつくりこむのに特に条件はなく、思い思いにつくってもらったところ、見事にそれぞれの個性がひかる部屋ができた」という。サブタイトルは「部屋って、生き方かも。」で、多彩な40部屋にクリエイターの価値観や生き方が表現されている。

この展示の見どころを町野さんに聞いたところ「実際に部屋に入ったり中に座ったりできるものが多いので、どれがインテリアの参考になるとかいうのではなく、じっくり見て自分はこの空間が好き、意外とこれもよいといった発見をしてほしいと思います」ということだ。

さて、冒頭の写真は、お笑い芸人のくっきー！さんがつくった部屋だ。たしかに、ほかの誰でもない、くっきー！さんでなければ成り立たない部屋になっている。こうした部屋が40もあるのだ。最後の40番目の部屋は「みんなで作る部屋」になっていて、来場者が自分の感想などを書いて残せるようになっている。

参加クリエイターの3人が開催前日のトークイベントに参加

さて、開催日の前日に、プレス向けの内覧会が行われた。オープニングには、主催者や参加クリエイターによるトークイベントもあった。

内覧会でのオープニングイベント。登壇者：左から総合プロデューサー町野 健さん、企画プロデューサー久々野智小哲津さん、参加クリエイターの落合陽一さん、モモコグミカンパニーさん、山本卓身さん（撮影：内海明啓）

トークコーナーで町野さんから明かされたのは、40の部屋の並べ方だ。展示全体は6つのグループ（1.ふとした幸せを大切に、2.個性重視、3.道をきめる、4.異世界も楽しむ、5.趣味にひたる、6.新しい世界へ）に分かれているが、この流れは映画などのいわゆるヒーローズ・ジャーニーのシナリオに沿っている。主人公が、冒険や試練を経て成長していくといった展開のことだが、ストーリーが始まって落合さんの部屋にたどり着き、最後にみんなで意見を書いて終わるという流れになっているのだそうだ。

また、参加クリエイターからはそれぞれの部屋づくりの裏話もあった。登壇者のつくった部屋を見ながら、その話に触れていこう。

モモコグミカンパニーさんの部屋「みくるの部屋」（撮影：内海明啓）

まず、登壇者の一人であるモモコグミカンパニーさんの部屋。BiSHで活躍した彼女は、「御伽（おとぎ）の国のみくる」（河出書房新社）という小説を書いているが、その主人公の部屋を再現したもの。アイドルになりたくて頑張っているがうまくいかない女の子の裏側を表現したかったといい、部屋の中にはスポットライトに照らされたかわいい服が飾られ、そのまわりに、ゴミや化粧品が散乱している。このゴミの置き方などにもかなりこだわったそうだ。

山本卓身さんの部屋 「デザインが生まれる部屋。」（撮影：内海明啓）

空飛ぶクルマも手掛けたカーデザイナーの山本卓身さんは、3Dプリンターを活用して部屋をデザインしている。薄茶色の板状になった、右壁のまるいオフジェや左壁の複雑な形のオブジェがそうだ。まるの中には、小さいころにカーデザイナーになりたいと思っていたつぶやきなどが書かれているが、デザインが生まれるプロセスを表現したそうだ。

なお、登壇した落合陽一さんの部屋「ヌル庵」（茶室）については、写真ではわかりづらいので、現地で見て確かめてほしい。

個性豊かなトップクリエイターの部屋を拝見！

では次に、内覧会で見た、ほかのクリエイターの部屋もいくつか紹介していこう。

佐藤大樹さんの部屋「Inside Head」（撮影：内海明啓）

EXILEとFANTASTICS（ファンタスティックス）を兼任するパフォーマー佐藤大樹さんの部屋。「Inside Head」とあるように、佐藤さんの頭の中を表現している。彼のアイデアが生まれる思考を視覚化した部屋になっているのだ。

SAWA 「瞑酌〜Meishaku〜」（撮影：内海明啓）

YouTuberのSAWAさんは、お酒が好きなのだろう。酒と向き合い、自分と向き合う時間をこの部屋で表現した。ある意味、テーマがわかりやすいといえるだろう。暖かい光、静寂のなかで、五感で酒を楽しむ“整うため”の部屋だという。

Brave group 「推しと生きる未来」（撮影：内海明啓）

“推し活”最前線にいるというBrave group（ブレイブグループ）は、推し活の未来を提案し、「推し活専用賃貸」をつくった。寝床は狭いながらも、推しの作品をコレクションしたり、作品を鑑賞したりして、どっぷり浸れる部屋ということだろう。

そして、謎解き好きの筆者が最も面白いと思ったのは、この部屋だ。

第四境界 「人のワンルーム」（撮影：内海明啓）

ARG（代替現実ゲーム）を手掛けるクリエイター集団の第四境界は、部屋をつくってゲームを仕掛けた。この部屋の中には99のタグがあり、そのタグから情報を読み取って、この部屋の住人である主人公が消えた理由を見つけていくというストーリーが隠された部屋だ。1回当たりの入室時間に制限があるが、タグを読み取った情報はSNSで共有することも可能で、情報を集めて謎を解くことができるようになっているという。

部屋内に仕掛けられているタグ（撮影：内海明啓）

ゲームに参加したら面白そうだ。入室した人のテンションが最も高い部屋かもしれない。

さて、40通りの部屋すべてをお見せしたいところだが、実際に現地で見てもらうほうがよいだろう。部屋は全体を見たり、近づいてコーナーを見たり、中に入ってぐるりと見て回ったりすると違って見える。また、写真で見ると、実物を見たときとは違った印象を受ける部屋もあった。

今回は、筆者が気になった、かつ写真で見てわかりやすい部屋をいくつか紹介したが、トップクリエイターだけに、40どの部屋もとがった個性が伝わるものになっていた。興味があれば、リアルな部屋をすべて見てほしい。

「TOKYOROOMS展 〜40の部屋、40通りの生き方〜」開催概要

会期：2026年4月18日(土)〜5月17日(日)

開催時間：10:00〜20:00(最終入場 19:30)

会場：TOKYO NODE GALLERY（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F）

特設サイト：TOKYOROOMS展

※有料イベントとなります。

(山本 久美子)