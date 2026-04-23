「news every.」では「イチから確認高市政策」という形でいま、何が議論され日本がどう変わる可能性があるのか継続的にお伝えしていきます。今回は、「憲法改正」緊急事態条項の議論についてです。■2つの論点…「国会議員の任期延長」「緊急政令」憲法改正や皇室典範改正、消費減税など高市首相が意欲を示す注目の政策や法案の議論が進んでいます。23日、国会では衆議院の憲法審査会が開かれ、大規模災害などの際に政府の権限を