行動したくてもできない人は何をすればいいか。習慣化コンサルタントの古川武士さんは「『英語を勉強する』のような行動プランでは実際に行動できない。脳が言い訳できないところまで曖昧さを排除して、行動プランを具体化する『超行動化』が必要だ」という――。※本稿は、古川武士『頭と心がすっきりする書く習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／designer491※写真はイメージです - 写真＝iStock.c