ネット通販の利用時、「送料無料」とうたうサイトで購入する人は多いと思います。しかし、この当たり前だったサービスが見直されるかもしれません。緊迫する中東情勢の影響により、ガソリンや梱包（こんぽう）材の原料となる石油資源が高騰しているからです。【便利】「えっ…知らなかった」これがネット通販でお得に買い物する“意外な方法”です！また、荷主による運送会社への荷待ち、荷役などの無償提供が4月から法律で