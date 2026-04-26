ホルムズ海峡閉鎖の影響から、原油価格の高騰や物流コストの上昇が懸念され、新車価格にも影響がおよぶ可能性が指摘されています。こうしたなか、中古車を選ぶ動きも強まり、人気車種を中心に取引が増えているようです。車選びドットコムがまとめた「車買取査定実績ランキング」をもとに、「中古車市場での取引実績が多い車種ランキング」TOP3を紹介します。直近3ヵ月でもっとも取引されている国産中古車は…中古車の平均買取価格