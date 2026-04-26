ジャルパックは、JAL海外ダイナミックパッケージを対象に「海外航空券＋宿泊タイムセール」を4月22日から5月13日まで開催している。ハワイ行きは旅行代金15万円以上で40,000円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ行きは15万円以上で20,000円、それぞれ割り引く。旅行代金にかかわらず、ハワイ・アメリカ・カナダ・ヨーロッパ行きは10,000円、その他の方面は5,000円を割り引くクーポンも用意している。枚数限定の高額割引クーポンは上限