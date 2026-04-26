大規模な火災が起きた大分市佐賀関の神社で春の大祭が行われ、みこしと山車が被災した地区を練り歩きました。 佐賀関の火災現場近くにある椎根津彦神社では、毎年この時期に春の大祭を行っていて、ことしの祭りも24日から始まりました。 普段は豊漁や五穀豊穣を願うこの祭りですが、今回は火災からの復興への祈りも込められています。 大分市佐賀関の春の大祭 25日に行われたのはみこしと山車の巡行。 被災