現地４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節のバイエルン戦で、マインツのMF佐野海舟が驚愕のパフォーマンスが披露した。まずは15分、CKの流れで右サイドからクロスを供給。先制点をアシストする。さらに29分、ボール奪取からの鋭いパスで２点目の起点となると、前半アディショナルタイム１分にも、前線への正確なダイレクトパスで３点目にも関与した。チームは後半に４ゴールを奪われ、大逆転負けを喫したものの、連覇