「バケモンやろ」「次元が違う」日本代表ボランチがドイツ王者を相手に無双！全３ゴール関与の驚愕パフォにネット衝撃！「鳥肌立った」「絶対ビッグクラブ行くぞ」
現地４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節のバイエルン戦で、マインツのMF佐野海舟が驚愕のパフォーマンスが披露した。
まずは15分、CKの流れで右サイドからクロスを供給。先制点をアシストする。
さらに29分、ボール奪取からの鋭いパスで２点目の起点となると、前半アディショナルタイム１分にも、前線への正確なダイレクトパスで３点目にも関与した。
チームは後半に４ゴールを奪われ、大逆転負けを喫したものの、連覇を達成した絶対王者を相手に日本代表ボランチが衝撃的なプレーをした価値は変わらない。SNS上では、次のような声が上がった。
「バケモンやろ」
「CLベスト４以上の相手のバイエルンにやるのはヤバすぎる」
「日本歴代最強のボランチすぎる」
「パスまで上手いのかよ」
「成長曲線エグい」
「バイエルン戦で無双状態の佐野海舟、驚異的だろ。まじで今世界最高峰のボランチじゃないか。とんでもないぞ。ちょっと次元が違う」
「バイエルン相手に躍動とは凄すぎる！！」
「化け物すぎる」
「見ていて本当にワクワクしますね」
「佐野海舟、止まらねえな！バイエルン相手にあの球際と推進力、完全に日本代表の未来だわ」
「世界基準のプレーに鳥肌が立ちました」
「異次元過ぎておじさん涙出てきた」
「マジで佐野海舟やばすぎる これW杯終わったら絶対ビッグクラブ行くぞ」
「やばすぎやろ。余裕でビッググラフいける」
文字通り無双した25歳への賛辞が鳴りやまない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者相手に躍動した佐野海舟がアシストをマーク
まずは15分、CKの流れで右サイドからクロスを供給。先制点をアシストする。
さらに29分、ボール奪取からの鋭いパスで２点目の起点となると、前半アディショナルタイム１分にも、前線への正確なダイレクトパスで３点目にも関与した。
チームは後半に４ゴールを奪われ、大逆転負けを喫したものの、連覇を達成した絶対王者を相手に日本代表ボランチが衝撃的なプレーをした価値は変わらない。SNS上では、次のような声が上がった。
「バケモンやろ」
「CLベスト４以上の相手のバイエルンにやるのはヤバすぎる」
「日本歴代最強のボランチすぎる」
「パスまで上手いのかよ」
「成長曲線エグい」
「バイエルン戦で無双状態の佐野海舟、驚異的だろ。まじで今世界最高峰のボランチじゃないか。とんでもないぞ。ちょっと次元が違う」
「バイエルン相手に躍動とは凄すぎる！！」
「化け物すぎる」
「見ていて本当にワクワクしますね」
「佐野海舟、止まらねえな！バイエルン相手にあの球際と推進力、完全に日本代表の未来だわ」
「世界基準のプレーに鳥肌が立ちました」
「異次元過ぎておじさん涙出てきた」
「マジで佐野海舟やばすぎる これW杯終わったら絶対ビッグクラブ行くぞ」
「やばすぎやろ。余裕でビッググラフいける」
文字通り無双した25歳への賛辞が鳴りやまない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者相手に躍動した佐野海舟がアシストをマーク