2025年12月2日から従来の保険証は有効期限が切れ、医療機関の受診は「マイナ保険証（マイナンバーカード）」を使うことが基本となりました。既にマイナ保険証に切り替えて利用している人も多いでしょう。一方で、さまざまな理由からマイナ保険証をやめたい、もしくは紙の保険証が必要だと感じるケースもあるかもしれません。マイナ保険証以外の受診方法として用意されている「資格確認書」を再び利用することはできるのでしょうか