ルフトハンザ・ドイツ航空は、エアバスA380型機のビジネスクラス改修初号機の運航を、4月23日から開始した。改修初号機は「マイク・チャーリー」（機体記号：D-AIMC）で、ドイツ・ドレスデンのエルベ・フルクツォイヴェルケ（EFW）で2月初旬から定期整備も同時に実施していた。初便はミュンヘン発ロサンゼルス行きのLH452便だった。ビジネスクラスは2階に位置する。導入するシートはトンプソン・エアロ・シーティング製で、68席を