ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、準優3番がメインの5日目を開催した。準優は10、11Rで逃げ決着。12Rも予選トップ通過の池田浩二（48＝愛知）で揺るぎないと思われたが…。本番で3カドに持ち出した白井英治の捲りに屈して3着。大会初Vどころか、大会初優出すら逃してしまった。「スタートをちょっともんだ。いや、もんでなくても行かれてたな。スタートの度胸（の差）だね」自身も