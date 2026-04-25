2026年4月23日、新宿ピカデリーにて『機動警察パトレイバー EZYFile 1』完成披露イベントが開催された。当日は5月15日(金)に『File 1』として公開される第1話『トレンドは#第二小隊』、第2話『閑中妄あり』、第3話『ホンモノが一番』が先行上映されたほか、上映後に出渕裕監督、久我十和役の上坂すみれさん、天鳥桔平役の戸谷菊之介さんによる完成披露舞台挨拶が行われた。1988年のOVA第1話から38年--ついにヴェールを脱いだ新生