◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２Ｘ―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜スタジアム）０―０の３回２死。牧が三塁線にボテボテのゴロを放ち、一塁へ激走。内野安打を勝ち取ったが、一塁を通過すると右太もも裏付近を右手で触りながら、苦悶（くもん）の表情。治療のためベンチ裏に下がった。代走に京田が送られ、４回の守備で遊撃の位置につき、林が二塁に入った。相川監督は牧について「検査はしてないけど厳しいと思います