小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、男性向け異世界ファンタジーコミック「グラストCOMICS」の新刊を、2026年4月24日(金)より全国書店にて発売開始した。■『お人好し領主の完全無血な防衛術〜万能生産魔法で築いた城塞都市は向かうところ敵なしです！〜 1巻』作画：minami、原作：いちまる価格：税込803円(本体730円＋税)【あらすじ】前世の後悔から「仲間と手を取り合って生き