自らが支配人を務めるホテルの客室で、派遣型風俗店のサービスを受ける際、モバイルバッテリー型のカメラで女性を盗撮しようとしたうえ、逃走時に女性の手の指を噛んだとして、45歳の男に罰金の略式命令が下されました。 起訴状などによると、神戸市北区に住むホテル支配人の男（45）は、4月2日午前0時すぎ、自らが支配人を務める「神戸ポートタワーホテル」（神戸市中央区）の客室内で派遣型風俗店のサ&