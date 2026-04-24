沖縄県名護市の辺野古沖で高校生ら2人が死亡した船の転覆事故。文部科学省が、高校側の現地調査を行っています。 文部科学省が現地調査を行っているのは、同志社国際高校を運営する「学校法人同志社」です。 3月16日、名護市辺野古沖で修学旅行中の同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、武石知華さん（17）と船長の2人が死亡しました。 文科省は京都府を通じて学校への調査などを進めていますが、高校を運営する