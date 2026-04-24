ヤマモモや松ぼっくりなどの自然の素材で作った動物のミニチュア作品展が、小松島市で開かれています。（宮本林二さん）「自然の中に落ちて、そのままだったら朽ちていく（植物を）拾い上げて組み合わせると、こんなものができるんだっていう」この作品展は、小松島市の宮本林二さんが、11年かけて趣味で作った動物のミニチュア作品を見てもらおうと開きました。会場には、コウノトリやペンギンなど約1000点の動物たちが展示されて