元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が夫婦ショットを公開した。２４日までにインスタグラムで「日が回っちゃったけど…４月２２日はよい夫婦の日だったのね〜元気で一緒に年を取れてるだけでいい夫婦」と始めて、夫・佐々木健介と笑顔の２ショットを披露した。続けて「２枚目写真梅ちゃん、ちゃんと生きてます３枚目写真でんでん＆りんりんボール狙ってるうちに寝ちゃいました」と、微笑ましい愛犬の姿を紹介。「