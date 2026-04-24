サードウェーブは、PCやスマートフォン（スマホ）の修理とサポートを専門とする店舗「デジタルドック」を、ドスパラ松山環状枝松店内（愛媛県松山市枝松5-7-32）で4月23日にオープンした。PCやスマホが生活に欠かせない一方、「故障時の相談先が分からない」「メーカーが違うと修理を断られる」といった声が少なくない。そのような悩みに、デジタルドックは応えていく方針だ。デジタルドックは、メーカーを問わず幅広い機種に