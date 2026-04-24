■MLBジャイアンツ 0ー3 ドジャース（日本時間24日、オラクル・パーク）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数ノーヒット（2三振）で打率は.245に下がった。大谷は2試合連続無安打に終わったが、打線はD.ラッシング（25）やキム ヘソン（27）のタイムリーで得点、先発・T.グラスノー（32）が8回を投げ9