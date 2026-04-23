スロバキアのサコバー経済相は現地時間4月23日、ドルジバ・パイプラインを使ってのロシア産原油のスロバキアへの供給が同日午前2時に再開されたことを、SNSを通じて明らかにしました。原油の受け入れはすでに承認された計画に基づいて進行中とのことです。ドルジバ・パイプラインは、ロシアから中欧および東欧諸国への原油輸送を担うパイプラインの大規模システムで、ウクライナ国内の区間は、今年1月27日から運用が停止されていま